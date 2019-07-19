В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона "Айдар"

Грузовик с бойцами добровольческого батальона "Айдар" (запрещен в России) подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, подрыв автомобиля произошел в районе города Константиновка на территории, контролируемой вооруженными силами Украины. В результате инцидента два бойца погибли, один получил ранения и находится в тяжелом состоянии. Все военные находились в нетрезвом состоянии.

Между тем на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня на линии разграничения.