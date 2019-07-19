В этом году 63% решений кадастровой стоимости приняли в пользу граждан

Интересные цифры обнародовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). По ее сведениям, за шесть месяцев этого года больше 63% решений комиссий по пересмотру кадастровой стоимости было принято в пользу граждан.

Это серьезная цифра. Известно, что, если дачу оценили дорого, значит и налоги с нее хозяин заплатит соответствующие. Так что не согласиться с оценкой и потребовать пересмотра кадастровой стоимости хочет немало собственников. Для них и работают такие комиссии.

С января комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 12534 заявления в отношении 20919 объектов недвижимости. В ведомстве подчеркивают, что за аналогичный период прошлого года такие решения приняты по 7856 заявлениям (61,3%).

В Росреестре подчеркнули, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. Оно обеспечивает работу комиссий, которые рассматривают вопросы изменения кадастровой стоимости, определенной до 2017 года. Собственники могут обратиться в такие комиссии, если у них есть документы, доказывающие наличие ошибки при определении кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости, или потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки.

Служба напомнила, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О государственной кадастровой оценке". Росреестр участвовал в разработке проекта закона и последовательно выступал за принятие его положений.

По новому закону кадастровая оценка проводится по единой методике на всей территории России. Механизм кадастровой оценки, установленный этим законом, направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости.

Закон "О государственной кадастровой оценке" предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков. Согласно этому закону, государственная кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения. Ответственность за работу таких государственных структур по проведению кадастровой оценки возложена на региональные органы власти. Росреестр обеспечивает внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о кадастровой стоимости объектов.

Бюджетными учреждениями кадастровая оценка начала проводиться в 2018 году в субъектах России, где региональные власти приняли соответствующее решение. Так, по решению органов власти субъектов России в прошлом году кадастровая оценка по закону "О государственной кадастровой оценке" была проведена в 34 регионах. В этом году такая оценка проводится в 65 регионах. По состоянию на текущий месяц проведение государственной кадастровой оценки в 2020 году запланировано в 45 регионах.

Росреестр обратил внимание собственников недвижимости, что до начала процедуры оценки целесообразно проверить актуальность сведений, внесенных в ЕГРН (например, вид разрешенного использования земельного участка, наличие информации о годе постройки или материале наружных стен здания).

Кроме того, в бюджетное учреждение, уполномоченное на проведение государственной кадастровой оценки, может быть направлена декларация об объекте недвижимости с указанием в том числе сведений, отражение которых в ЕГРН не предусмотрено (например, сведения о наличии коммуникаций: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация).

Предварительные результаты оценки размещаются на интернет-сайтах государственных бюджетных учреждений, созданных в регионах для проведения кадастровой оценки. Кроме того, ознакомиться с предварительными результатами кадастровой оценки возможно на портале Росреестра через сервис "Фонд данных государственной кадастровой оценки".

Росреестр рекомендует владельцам недвижимости знакомиться с промежуточными отчетными документами по государственной кадастровой оценке. Информация о размещении в открытом доступе таких документов, а также о порядке и сроках представления замечаний к ним публикуется на информационных щитах органа власти субъекта Российской Федерации и муниципалитетов, в СМИ, в сервисе "Фонд данных государственной кадастровой оценки".

В случае если человек обнаружит ошибки в промежуточных отчетных документах по государственной кадастровой оценке, то он может обратиться в бюджетное учреждение для ее исправления. Такая мера, подчеркнули в Росреестре, поможет устранить ошибку до утверждения кадастровой стоимости объекта недвижимости региональным органом власти.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная по новому закону, может быть установлена в размере его рыночной стоимости в комиссии, в случае ее создания в субъекте РФ или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.