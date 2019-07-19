В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить "нормандский формат"

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании. Замминистра в интервью РИА Новости подчеркнул, что Москва в принципе никогда не возражала против подобных инициатив, но обратил внимание, что свое согласие на это также должны дать ФРГ и Франция. При этом, по словам Карасина, уверенности в том, что эти страны готовы к такому шагу, пока что нет.

Григорий Карасин также напомнил, что на данный момент повестка данного переговорного процесса в целом четко определена, а сама идея расширения числа участников встреч в Минске далеко не нова, и уже предлагалась украинской стороной. "Ранее ее активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в "нормандский формат". Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями. Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" - ФРГ и Франция - были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет", цитирует Карасина агентство.

В отношении возможного участия США в переговорах, замглавы российского МИД напомнил, что совсем недавно администрация президента Дональда Трампа открыто заявила, что США "не горит желанием становиться полноправным участником "четверки".

Карасин также особо подчеркнул, что "нормандский формат" призван решать совершенно четкие вопросы в рамках реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. "Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит", - заключил замглавы МИД РФ.