В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд

В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.

Уникальные кадры проходки поезда показал в Instagram метрополитен Петербурга. Поезд в штатном режиме проследовал от станции метро "Проспект Славы" до станции "Шушары", где будет расположено новое депо.

Открытие Фрунзенского радиуса в Петербурге ждут сотни тысяч граждан. С вводом в строй продолжения "фиолетовой" ветки метро должна значительно улучшиться транспортная доступность южных районов города.

Изначально Фрунзенский радиус планировалось сдать весной прошлого года, но сроки неоднократно переносились. В итоге принято решение открыть станции к 1 сентября.