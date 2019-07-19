В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды

Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.

У свежей ягоды - зеленые черешки и листочки, поверхность плодов гладкая и упругая с равномерной окраской. Ягодки должны быть примерно одинакового размера и одинаково созревшими. Зрелая, не перележавшая ягода обычно обладает ярким ароматом. Но если ее собирали зеленой, аромат будет менее выраженным. Хотя он может зависеть и от сорта и от условий, в которых росла ягода.

Покупать ягоды рекомендуется в крупных магазинах, у которых есть договоры с производителями на поставку ягод. На рынках отследить их происхождение сложнее. И даже если вам говорят, что она местная, на самом деле она может быть импортной, собранной зеленой и поэтому не особо свежей и вкусной. Также потребителю стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод, у продавцов должна иметься медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места.

Имеет значение и расфасовка ягод. Чем она нежнее, тем меньше должна быть тара для ее хранения. Так, для клубники (точнее - садовой земляники) больше всего подходит упаковка от 250 граммов до одного килограмма. Для черной смородины, голубики подойдут контейнеры от 500 граммов до одного килограмма. А для малины оптимальный вариант - контейнер до 500 граммов. Если упаковки будут больше, что ягоды могут подавить друг друга и заплесневеть.

Если ягода выделяет влагу, брать ее не стоит, отмечают эксперты, как и если на ней есть плесень или запах брожения. Лучше всего, если после сбора урожая ягоды охлаждают, а потом хранят, перевозят и продают при температуре от +2 до +6 градусов. В это случае лучше и дома хранить их при такой температуре. Она позволяет сохранить в ягоде все полезные свойства, вкус и свежесть.

Мыть ягоды лучше прямо перед употреблением, иначе они быстро испортятся.

Также специалисты поясняют, что черника бывает только дикой, она искусственно не выращивается, срок хранения у нее короткий, поэтому в продаже ее встретишь не часто. А вот голубика выращивается на специальных плантация в промышленных масштабах.