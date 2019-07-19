VAR дебютирует на матче "Динамо" - "Рубин"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что получено одобрение на работу VAR. Система видеопомощи арбитрам в режиме онлайн дебютирует в РПЛ на матче второго тура "Динамо" - "Рубин".

Александр Дюков сдержал свое обещание. В начале нынешней недели он заявил, что сделает все возможное, чтобы в матчах второго тура РПЛ система видеопомощи арбитрам начала работать на российских стадионах. И вот в пятницу стало известно, что все необходимые процедуры пройдены и ничто не помешает VAR полноценно дебютировать на матчах Российской премьер-лиги.

- РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет "Динамо" - "Рубин", - сообщил Александр Дюков.