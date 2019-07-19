Видео: любимые роли Александра Ширвиндта

Замечательный Александр Ширвиндт, советский, российский режиссер и педагог, сценарист, телеведущий и актер, известный своими сочными, вальяжными экранными образами, отмечает сегодня юбилей - любимому Александру Анатольевичу исполнилось 85 лет.

Давайте без лишних преамбул и углубленных пробежек по биографии актера, которую пристало знать каждому культурному человеку, освежим в памяти его наиболее приметные, яркие, где-то - знаковые, а то и культовые роли.

После средней школы Ширвиндт поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1956-м и был принят в труппу Театра-студии киноактёра. В том же году сыграв свою дебютную роль в кино - певца Ухова в симпатичной комедии "Она вас любит!", где партнерами начинающего актера стали Георгий Вицин и Игорь Дмитриев.

Далее - киноповесть "Атаман Корд" и замечательная комедия "про Фросю Бурлакову" "Приходите завтра". Со сценкой с каменными лицами насмешки над несчастной провинциалкой, разыгранной Ширвиндтом и Юрием Беловым - "Станиславским" и "Немировичем-Данченко" соответственно.

Уже здесь четко пропечаталась в будущем фирменная подача актера - расслабленная, доверительная, успокоительно обволакивающая.

1967-й - Юзеф в легендарном "Майоре Вихре", 1968-й - Феликс в мелодраме Натансона "Еще раз про любовь", 1971-й - референт министра в "Стариках-разбойниках" Рязанова, 1975-й - Павлик в "Иронии судьбы", один из лучших друзей Лукашина. Он же - голос за кадром. В 2007-м Ширвиндт вернется уже как дядя Паша в сиквеле картины.

1976-й, "12 стульев" Марка Захарова - с Андреем Мироновым в роли великого комбинатора, встреченным зрителями неоднозначно. Александр Анатольевич - былинный одноглазый шахматист, мятущийся и охмуренный грезами о Нью-Васюках. (Все ходы записаны.)

Тот же год - мюзикл "Небесные ласточки", лощеный, со склонностью к взрывности, майор Альфред Шато-Жибюс.

Стратег, тактик, дамский угодник.

1977-й, "Инкогнито из Петербурга" Гайдая - лекарь Христиан Иванович Гибнер. 1979-й - сэр Самуэль Харрис из троих (безнадежно больных) в лодке от Бирмана.

Ну, вы помните - комические куплеты.

Нотариус де Бонфуа из "Мнимого больного", Юрий Николаевич из образцового ромкома "Отпуск за свой счет", Фирелли из "Принцессы цирка", пианист Шурик из "Вокзала для двоих". Аркадий, коварный муж Сусанны из "Самой обаятельной и привлекательной". Мясоедов из "Забытой мелодии для флейты".

Еще раз Аркадий - в перестроечной комедии Эйрамджана "Бабник".

С неизменным компаньоном Михаилом Михайловичем Державиным, покинувшим нас в прошлом году.

Каждая вторая реплика - крылата.

Уже десять лет Александр Анатольевич не появляется ролями на экранах, сосредоточившись на театре, но будем надеяться, что это решение еще не окончательно.