Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота"

На YouTube появилось сорокасекундное промо четвертого, финального сезона стильного и нездорового триллера "Мистер Робот". С Рами Малеком ("Фредди Меркьюри") - в главной роли.

"Сериал рассказывает про Эллиота Алдерсона (Малек), инженера кибербезопасности, который вместе с Мистером Роботом (Кристиан Слэйтер) и сообщниками идет войной на корпорации и начинает революцию, цель которой - изменить мир", - сухо напомнил синопсис.

Умалчивая, что предыдущие три сезона вскрывали перед зрителем бездонные бездны наступательной паранойи и матёрой конспирологии.

"Сколько еще человек должны пострадать от твоих действий"?" - пытается уточнить у Эллиота женский голос за кадром. В то время как сам Эллиот только безмолвствует и таращится, как он это отлично умеет.

Пилотная серия "Робота" была показана 27 мая 2015 года, премьера финального, состоящего из двенадцати эпизодов, обещана на 2019-й. Пока без даты.