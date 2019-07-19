Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала продление ареста руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. На своей странице в Facebook она опубликовала короткое сообщение.

- Стыд и позор. Вот и все европейские ценности, - написала Захарова.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram назвала это решение предсказуемым. "Считаю его чисто политическим, а не юридическим", - отметила она.

Напомним, сегодня суд продлил арест Вышинскому до 19 сентября, а также объявил перерыв по делу до 16 сентября.