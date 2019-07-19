Зеленский уволил посла Украины в США по политическим причинам

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне. Дипломат находится в этой должности с 10 июля 2015 года. По этому поводу был подписан соответствующий указ.

По некоторым данным, этот шаг обусловлен политическими причинами. Ранее американские СМИ уличили Чалого в сотрудничестве с избирательным штабом Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года. Сам он вмешательство отрицал и называл эту информацию происками недоброжелателей.

Между тем президент Зеленский намерен провести кадровую чистку дипсостава и отправить в отставку двенадцать глав украинских дипломатических представительств за рубежом.