Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в Греции

Землетрясение магнитудой в 5,1 балла по шкале Рихтера произошло в греческой столице днем в 14:13 по местному времени. Сильные толчки напугали туристов и местное население, которое в панике оставляло дома, сообщает греческая газета "Катимерини".

По данным городских властей, сообщений о травмах или каких-либо серьезных повреждениях после землетрясения не поступало. В результате удара стихии в отдельных районах города пропало электричество. На место выехали ремонтные бригады. Размер материального ущерба уточняется.

Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к северо-западу от столицы Греции.