50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Высадка американцев на Луну 50 лет назад стала для мира оглушительной сенсацией. Это была миссия корабля "Аполлон-11", в состав экипажа входили командир Нил Армстронг, пилоты Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз.

Выход на окололунную орбиту состоялся на четвертый день полета: произошла расстыковка командного и лунного модулей. В командном остался Коллинз, а в лунный перешли Армстронг и Олдрин. Экипаж включил двигатель посадочной ступени лунного модуля, и кабина полетела к Луне.

Не все шло гладко. В лунном модуле пять раз срабатывала аварийная сигнализация бортового компьютера, потом корабль начало бросать в разные стороны... Но прилунение состоялось: аппарат сел в Море Спокойствия. 20 июля 1969 года Армстронг первым из землян ступил на Луну. "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества", - произнес он.

Примерно через 20 минут лунный модуль покинул Олдрин. Астронавты провели на поверхности около двух с половиной часов. А все их пребывание на Луне продлилось 21 час и 36 минут.

Всего на Луне побывали шесть пилотируемых "Аполлонов". Последний - в 1972 году. Свои следы на лунных дорожках оставили 12 американских астронавтов.

Надо сказать, что в печатных и электронных СМИ постоянно появлялись материалы, ставящие под сомнение сам факт высадки американских астронавтов на Луне. Скажем, некоторых экспертов сильно смущало то обстоятельство, что флаг США, установленный на лунной поверхности, развевался "будто от дуновений ветра". Хотя это невозможно при отсутствии атмосферы.

С точки зрения ученых, в условиях низкой гравитации под действием дисбаланса сил, при отсутствии ветра существует вероятность колебания проводов, кабелей и флагштока, который разворачивали астронавты. Кроме того, на Луне были проведены зафиксированные документально испытания луномобиля и самоходного средства на аккумуляторном питании.

"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди", - не раз говорил по этому поводу наш легендарный космонавт Алексей Леонов.

Но самое смешное, что все нелепые слухи о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, начались именно с самих американцев. По словам Алексея Леонова, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету.

"Запуски американцев в рамках лунной программы транслировались по телевидению, и только две страны в мире - СССР и коммунистический Китай - не стали передавать в эфир эти исторические кадры. Я и тогда считал, и теперь считаю - зря…Только ограниченная группа советских космических специалистов эти запуски смотрела по закрытому каналу… Видели мы, в отличие от всех остальных людей в СССР, и высадку Армстронга и Олдрина на Луну, транслировавшуюся США на весь мир. Американцы выставили на поверхности Луны телевизионную антенну, все, что они там делали, передавали через телекамеру на Землю. Было также сделано несколько повторов этих телеэфиров. Когда Армстронг встал на поверхность Луны, и все в США захлопали, мы здесь, в СССР, советские космонавты, тоже скрестили пальцы на удачу и искренне желали ребятам успеха", - рассказывает Алексей Леонов в своей книге "Время первых".