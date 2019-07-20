Александр Вучич: Отставка Рамуша Харадиная – это политический трюк

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал действия премьер-министра самопровозглашенного Косова Рамуша Харадиная, который накануне ушел в отставку якобы в связи с предстоящим допросом в Гаагском трибунале в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений. Сербский лидер назвал шаги косовара "политическим трюком" в целях увеличения собственной популярности в крае.

"Отставка Рамуша Харадиная - это политический трюк, благодаря которому он может добиться еще большей популярности, обойти своих противников. Это приведет к усилению экстремистских позиций среди албанцев в Косово и Метохии, где он выставляется воином, борющимся за целостность и единство Косово, а все остальные не достойны сравнения со столь великим вождем", - заявил на пресс-конференции в Белграде сербский лидер.

Между тем в пятницу Александр Вучич и председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик провели экстренную встречу в связи с отставкой Рамуша Харадиная. При этом последний высказал мнение, что ситуация напоминает спектакль, который уже неоднократно разыгрывался при непосредственном участии международного сообщества для последующего увеличения давления на Сербию в рамках косовского урегулирования.

"Мы - сербы не можем позволить себе быть наивными. Полностью уверен в том, что поддерживается связь и сотрудничество между международным фактором и тем, кто ведет весь проект около Косово и самого Харадиная", - отметил Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Сербии.

Так кто же стоит за Рамушем Харадинаем? В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова (ОАК) и одного из ее лидеров Рамуша Харадиная. Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

Сам Харадинай в автобиографической книге "Исповедь о войне и свободе" написал: "Первую партию оружия для Косова я приобрел в 1991 году в Албании: ручные гранаты, пистолеты… Многие военные тренировки мы проводили в Албании… предвиделась переброска в Косово 50 000 бойцов, из которых большая часть должна была прийти с территории Албании". И далее: "Мы постоянно нападали на сербские силы. В любом месте. Днем и ночью. Не скрываясь. Каждый день мы убивали сербских полицейских…".

Нельзя не процитировать и его восхищение бомбардировками НАТО: "Один из самых счастливых и памятных моментов в моей жизни связан с началом воздушных нападений НАТО. Все мы с восхищением смотрели на первые самолеты и ракеты. Эти мгновения незабываемы".

За все эти деяния, совершенные против сербов, после агрессии НАТО Харадинай, как оправдавший возложенные на него надежды, был назначен командиром Косовского защитного корпуса, а в 2000 году создал "Альянс за будущее Косова", который в 2004-м привел Рамуша на должность премьер-министра. И это при том, что, по данным немецкой разведывательной службы, Харадинай - самая сомнительная личность в КиМ.

Тем временем белградские власти выдвинули против Рамуша Харадиная обвинение по 108 пунктам за терроризм, убийства гражданских лиц и пр. Гаагский трибунал выдвинул обвинение против него лишь 4 марта 2005 года. После чего Харадинай подал в отставку с поста премьера и 9 марта добровольно сдался Трибуналу. Тогдашний шеф УНМИК (Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово) Серен Йессен-Петерсен заявил по этому поводу, что он уважает решение Харадиная, но сожалеет, что больше не сможет сотрудничать с "близким другом и партнером". Прощаясь же с улетавшим в Гаагу Харадинаем, глава Миссии ООН в Косове публично обратился к нему со словами: "Мой друг! Я желаю тебе скорейшего возвращения!".

Профессор МГИМО подчеркивает тот факт, что "у Харадиная сложились удивительно теплые и добрые отношения с руководством Миссий ООН и НАТО в крае". Например, "генерал Клаус Райнхардт, который с октября 1999 года до весны 2000 года командовал миротворческими силами НАТО, заявлял, что Харадинай - это "человек, которому я безоговорочно доверял и советам которого активно следовал", что это "выдающийся политик, сыгравший важнейшую роль в примирении различных этнических групп в Косове". Со своей стороны, уже упоминаемый Иессен-Петерсен написал, что Харадинай - человек, обладающий "динамичными лидерскими качествами, исключительной работоспособностью и прозорливостью". Решение добровольно сдаться трибуналу, по мнению руководителя Миссии ООН, доказывало, что Харадинай продемонстрировал "достоинство и зрелость".

Как подчеркивает Елена Пономарева, "оправдание Харадиная связывают и с исключительной, мощной юридической защитой "национального героя Косова". Дело в том, что его интересы в суде представляла супруга одного из инициаторов бомбардировок Югославии, тогдашнего британского премьера Тони Блэра - Шери Блэр. В этой ситуации ожидать от МТБЮ какой-либо объективности было бы по меньшей мере наивно. Но дело не только в этом, а еще и в финансовой стороне вопроса: только официальный счет, выставленный Харадинаю со стороны Шери Блэр, составил 7 млн евро. То есть семья Блэр неплохо заработала на защите Харадиная".

"Впрочем, а кем является сам Блэр, на совести которого как инициатора натовской агрессии сотни человеческих жизней?" - задает риторический вопрос профессор. 11 сентября 2017 года Рамуш Харадинай официально вступил в должность премьер-министра непризнанного края, пообещав "создать новое Косово".

Мнение

Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич в интервью "Российской газете" высказал свою позицию: Вашингтон и Брюссель заинтересованы в сохранении у власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивого политика, который бы помогал Западу влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

"Западные правительства - это партнеры и соучастники преступлений ОАК и ее командиров, таких как Харадинай, Тачи и других. Вместе они реализовывали "проект Косово", предполагавший изгнание сербов, насильственное создание квазигосударства и институтов управления, которые стали бы прикрытием организованному криминалу, торговле наркотиками и оружием, мобилизации джихадистов для участия в геополитически продуманных войнах в мусульманском мире и свержении режимов. При этом коллективный Запад спускал "своим друзьям" с рук торговлю человеческими органами, а теперь еще более спокойно относится к их воинственной риторике", - указывает эксперт.

По мнению Галияшевича, "Запад, прежде всего, Германия и США, намеревается и дальше использовать Харадиная в собственных интересах. А чем же вообще этот политик может быть для них ценен? Только участием в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности". Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.

Что предстоит в Гааге?

Президент Сербии Александр Вучич предвидит, что Рамуш Харадинай на следующей неделе пробудет в стенах Гаагского трибунала не более 48 часов. "Он вернется как великий герой албанского народа в Косово и Метохию, а его популярность удвоится", - констатирует политик.