Алжир стал победителем Кубка африканский наций

Победой сборной Алжира завершился Кубок африканских наций, который проходил в Египте. В решающем матче алжирцы со счетом 1:0 переиграли Сенегал.

Накануне турнира эти сборные не относились к числу главных претендентов на победу. Алжир всего дважды в истории доходил до финала, одержав одну победу, а сенегальцы до решающего матча добрались однажды и уступили.

Алжир открыл счет уже на второй минуте матча. Отличился Багдад Бунеджа, после удара которого мяч оказался в воротах. При этом по пути в сетку снаряд задел защитника сенегальской команды.

Все попытки соперника и его лидера Садио Мане отыграться к успеху не привели. Сенегальцы на 60-й минуте рассчитывали на пенальти, однако после изучения этого момента с помощью VAR, арбитр встречи не решился указать на точку.

Алжир победил, подарив своим болельщикам настоящий праздник. Алжирцы второй раз в истории стали сильнейшими на континенте.

Третье место на турнире заняла команда Нигерии, которая в матче за бронзовые медали переиграла команду Туниса - 1:0.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Нигерии Одион Игало, забивший 5 мячей.