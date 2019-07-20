Боевики продолжают обстреливать города Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал о ситуации в ближневосточной стране.

По его словам, всего с начала процесса урегулирования наш миротворческий Центр провел 2 165 гуманитарных акций, в ходе которых пострадавшему от войны населению Сирии было передано почти 3500 тонн различных, в том числе жизненно необходимых грузов.

"Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска", - сообщил генерал.

Он отметил, что наши военные оказывают сирийцам содействия и в восстановлении инфраструктуры, а также в создании условий для возвращения беженцев. Бакин сообщил, что на сегодняшний день восстановлено 32 032 жилых дома, 877 образовательных и 182 медицинских учреждения. Отремонтировано более тысячи километров автомобильных дорог.

- Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, - подчеркнул генерал.

По его словам, только в течение последних суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар в провинции Латакия. Они также открывали огонь по населенному пункту Эль-Хуаш (провинция Хама) и району Маканис-Эд-Дувайри в сирийском городе Алеппо. .