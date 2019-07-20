Бойко заявил о важности российского рынка для Украины

О важности российского рынка для Украины заявил глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в интервью телеканалу "112 Украина".

По его словам, для Украины, находящейся в сложной экономической ситуации, важен и рынок России, и рынок Евросоюза. Прекращение боевых действий в Донбассе позволит приступить к восстановлению экономики республики. Именно этой цели была посвящена поездка в Россию.

"Мы практически потеряли российский рынок, поэтому и проводили переговоры, чтобы вернуть на него наши традиционные товары, которые поставлялись туда десятилетиями", - подчеркнул оппозиционный деятель.

Между тем рейтинг партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" показывал стабильный рост перед парламентскими выборами. Это происходило потому, что оппозиция дала внятный ответ на запрос о мире, а также наметила пути улучшения экономической ситуации в стране, отмечает портал strana.ua.

Стартовав с 9-10 процентов, в июле рейтинги "Платформы" поднялись до 14 процентов. Исследование рейтинговой группы "Социальный мониторинг" показало, что партия может претендовать на 15,1 процента голосов избирателей.