Чем увлекает юбилейный ретро-фестиваль автомобилей в Гродно

Город в излучинах Немана, который, если следовать его паспортным данным, появился на свет больше тысячи лет назад, и который жители Гродно чаще именуют "средневековой сказкой", самое гостеприимное пространство в Беларуси для 500 ретро-автомобилей международного фестиваля SunDay, утверждают обозреватели БЕЛТА.

Единственный город в Синеокой, в котором можно заглянуть в сооружения, построенные еще семьсот лет назад, уже в десятый раз собирает в июльские дни на территории аэродрома Каролино сотни участников и тысячи фанатов двигателей внутреннего сгорания не только из всех областей республики, но из стран ближнего и дальнего зарубежья. И хотя, насколько известно, первый серийный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который чаще называют автомобилем Бенца, зафиксирован почти 135 лет назад, интерес к сохранившимся раритетам минувших времен по-прежнему объединяет азартных любителей ретро.

Ежегодно потенциальные участники фестиваля проходят строгий отбор. Большинство из выставленных на гродненском фестивале авто по-настоящему редкие, а порой и уникальные, существующие в единственном экземпляре, с гордостью признают инициаторы авто-шоу. Победителей накануне определяли сразу в нескольких номинаций: ретро, "янгтаймеры", тюнинг, автозвук и других. Кстати, конкурсы на фестивале чередуются в режиме нон-стоп. Хотя для зрителей, признаются организаторы, гораздо важнее рассмотреть машины вблизи и обменяться впечатлениями с их владельцами.

Бросается в глаза, что на просторном автомобильном плацу представлены машины, готовые хоть сейчас для гоночных стартов, тюнингованные или, наоборот, сохранившиеся в идеальном состоянии машины от американской классики прошлого века до новенького спортивного Bullet. А вот, например, москвич Альберт представил проект "Багира" на базе "Тойота". Спортивное купе поражает зрителей, прежде всего, деталями: в подкапотном пространстве многие элементы позолочены. Смотрится ярко и гармонично.

Но если у тюнингованных машин чаще толпится молодежь, констатирует агентство, то людей постарше манит к машинам ушедшего века. Десятки различных авто - от 60-летнего "Фольксвагена Жука" из Эстонии до сохранившегося идеально "горбатого" "Запорожца". Некоторые из этих "старичков" в Гродно приехали своим ходом. Как, например, черная "Чайка" из литовского Мариямполе.

"Конечно, к машине было проявлено особое внимание и на дороге, и на границе", - делится впечатлениями коллекционер из Литвы Кестусис.

Он признается, что с удовольствием приезжает на фестиваль, который привлекает его хорошей организацией и интересной программой. По этой же причине второй год подряд в пограничный город приезжают из Германии друзья Джозеф и Стив. В этот раз они представили, наверное, самые дорогие авто фестиваля. Своим ходом до Гродно приехали два "Морган Родстер".

Люксовые спортивные авто выпускаются лимитированными сериями. Стоимость одного из них, судя по каталогу, превышает 200 тысяч евро. А вот Армен из белорусского Щучина считает, что по-настоящему уникальная машина должна быть сделана своими руками. Двигатель от "Жигулей", панель от "Волги", детали от "Ауди" и "Мерседеса" - за два года он собрал многофункциональную технику. Его проект стал, наверное, первым трактором на автофестивале.

"На этой машине могу отправиться в магазин или в гости, но в тоже время она помогает мне в полевых работах", - рассказывает мастер, показывая крепления для навесного сельскохозяйственного оборудования.

Не исключено, что интерес к истории автомобилестроения подтолкнет местные власти к созданию солидного музея ретротехники. Во всяком случае, эту идею озвучил на фестивале заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, отметив, что в городе есть и достойные музея автомобили, например, в клубе "Винтаж".

Неподдельный интерес вызвала, в частности, у посетителей фестиваля их мотоколяска СМЗ С-3А. В народе она получила прозвище "Моргуновка" и зрителям старшего поколения известна по легендарному фильму "Операция Ы".

"Машина прошла непростой путь. Немало времени ушло на поиск запчастей к ней. Однако это того стоило", - признался руководитель клуба "Винтаж" Сергей Мукасей. А то, что фестиваль магнитом ежегодно притягивает гостей, убеждают вереницы машин на подъезде к месту его проведения. Для малышей организаторы здесь возвели игровой городок, работают аниматоры. Посетителям постарше предлагают тематические квесты, десятки розыгрышей и конкурсов.