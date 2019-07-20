ЦСКА нашел центрового в НБА

Баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с центровым Костасом Куфосом, отыгравшем в сильнейшей лиге мира 11 сезонов.

30-летний Куфос родился в США, но имеет греческие корни и выступает за сборную этой европейской страны. В своей карьере он никогда не играл в Старом свете. 213-сантиметровый гигант заключил с ЦСКА соглашение сроком на два года. При этом, в случае приглашения в НБА, он сможет разорвать контракт и вернуться за океан.

Куфос был выбран в первом раунде драфта в 2008 году. Лучшим сезоном в карьере стал 2012-2013, когда выступая за "Денвер" он в среднем набирал 8,0 очка, делал 6,9 подбора и 1,3 блок-шота. Всего в НБА Костас провел 723 матча при средней статистике 5,7 очка и 5,0 подбора. За 11 сезонов в США он выступал за "Юту", "Миннесоту", "Денвер", "Мемфис" и "Сакраменто".

Куфос - специалист по игре в обороне, умеет бороться на щитах, и очень подвижен. При подключении в атаку также способен доставить немало проблем сопернику.

- Костас приносит в нашу команду опыт 11 сезонов в НБА, опыт выступления на высочайшем баскетбольном уровне. Он неоднократно говорил мне, что у него осталось достаточно желания и энергии. Ждем его в Москве, нам не терпится встретиться на площадке и достигнуть новых больших целей в составе ЦСКА, - уверен главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.