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20.07.2019 20:16
Рубрика: В мире

Медведчук не рекомендовал разговаривать с Россией с позиции шантажа

Текст: Александр Саможнев

Договариваться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России", - написал Медведчук в сообщении в Twitter.

Фото: instagram.com/ danaborisova_official
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Ранее лидер партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук приезжали в Россию с целью проведения переговоров о возобновлении торгово-экономических отношений, а также о заключении нового договора о поставках газа на Украину.

По оценкам наблюдателей, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сумела увеличить рейтинг накануне выборов в Верховную Раду, намеченных на 21 июля, с 9-10 процентов до 15.1 процента. Избиратели нашли в политической силе ответ на вопрос о мире на Донбассе и установлении добрососедских отношений с Россией.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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