Месси извинился за слова о коррупции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси извинился перед руководством КОМНЕБОЛ за обвинения в коррупции. На прошедшем Кубке Америки Лионель Месси обрушился с критикой на судей, которые в полуфинале, по мнению футболиста, откровенно подсуживали сборной Бразилии. А после удаления в матче за третье место Лионель не вышел на церемонию награждения и обвинил руководство Южноамериканской конфедерации футбола в коррупции.

В ответ на это на игрока завели дисциплинарное дело, и Месси рисковал быть на два года отлучен от матчей за сборную. Но Федерация футбола Аргентины решила заступиться за свою главную звезду. Сначала было обжаловано удаление, а после этого федерация уверила КОМНЕБОЛ, что Лионель принесет извинения за свои слова.

Как сообщает издание La Nacion, 20 июля Федерация футбола Аргентины отправила КОМНЕБОЛ заявление Месси, в котором он принес извинения за свои слова. Также было отправлено дополнительное письмо, в котором уточняется, что говоря про коррупцию Месси подразумевал именно судей. Да и к тому же футболист находился с состоянии стресса.

Юристы Федерации футбола Аргентины уверены, что в ближайшие дни дело будет закрыто и Месси сможет избежать наказания.