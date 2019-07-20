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20.07.2019 14:05
Рубрика: Власть
Проект: Армия

На флоте готовятся к десантной операции и главному военно-морскому параду

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Баренцевом море прошли крупные учения Северного флота, в которых участвовали большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" из состава Кольской флотилии разнородных сил.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"Экипажи десантных кораблей отработали ведение артиллерийской стрельбы из 57-миллиметровых артиллерийских установок АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчеты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе флота.

Там добавили, что после артиллерийских стрельб корабельная десантная группа провела учения по организации минных постановок. Теперь североморцев ждет новое испытание - экипажи БДК во взаимодействии с морской пехотой будут решать задачи, связанные с высадкой десанта. Как уточнили в пресс-службе, сначала необходимо отработать элементы погрузки плавающей бронетехники. При этом будут применяться два способа - так называемые "на плав" и "на упор". Ну а кульминацией учения станет высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Напомним, что экипаж БДК "Кондопога" накануне участвовал в другой ответственной учебно-боевой операции. Моряки доставили на Новую Землю расчеты арктической версии комплекса ПВО "Тор-М2ДТ", которые впервые выполнили в Заполярье реальные пуски ракет. Хотя стрельбы осуществлялись в сложных погодных условиях, а воздушные цели шли на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за облаками, задача была выполнена успешно.

Фото: Сергей Орлов/ТАСС
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Между тем, еще один отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", возвращающийся из дальнего похода, сейчас следует на Балтику. Экипажи фрегата, многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" держат курс на Кронштадт, где 28 июля, в День ВМФ России, состоится главный военно-морской парад. "С прибытием в Кронштадт, где отряд кораблей и судов Северного флота примет участие в главном военно-морском параде, завершится поход, ставший для моряков-североморцев кругосветным", - сообщили на Северном флоте.

Стоит иметь в виду, что этот дальний поход был первым для команды новейшего фрегата "Адмирал Горшков", вооруженного крылатыми ракетами "Калибр". Из главной базы Северного флота - Североморска - корабль и сопровождающие его суда вышли 26 февраля. С тех пор североморцы прошли более 35 тысяч морских миль.

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