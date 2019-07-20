На орбиту вышел "Союз МС-13" с интернациональным экипажем

С космодрома Байконур успешно стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-13", на борту которого на МКС полетели три полковника - россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.
Фото: Роскосмос
Корабль отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс к Международной космической станции. Полет проходит по короткой схеме, и уже через шесть часов "Союз" причалит к МКС. Стыковка запланирована на О1.51 по московскому времени.
Специалисты отмечают: все идет штатно.