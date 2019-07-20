Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

"Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было", - сообщило главное метеорологическое управление страны, призвав местных жителей срочно эвакуироваться. Объявленный уровень опасности - максимальный из пяти, принятых в Японии. Он предполагает не только экстренную эвакуацию, но и меры для защиты жизни, пишет РИА Новости.

В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. Всего за час здесь выпало более 110 миллиметров осадков, а за прошедшие сутки - более 360 мм. Специалисты отмечают, что ливни повышают риск оползней и разливов рек.