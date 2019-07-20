Названы самые невостребованные профессии в России

В России в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, также профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, сообщили во ВНИИ труда.

"Низкий спрос на педагогов средней школы - 1 процент, бухгалтеров - 1,4 процента. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", - цитирует представителей Института РИА Новости.

Также на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности. Нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

Зато больше всего в стране нужны квалифицированные кадры в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.

Такие выводы сделаны на основе анализа данных Росстата по спросу на работников со стороны крупных и средних организаций. Росстат проводит выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках раз в два года. Последний раз эти данные собирались на конец 2018 года.