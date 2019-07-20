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20.07.2019 19:16
Рубрика: Экономика

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Текст: Татьяна Замахина
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объявил о намерении подать в суд на авторов идеи о смягчении ограничений для розничной продажи пива.
Геннадий Онищенко. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Геннадий Онищенко. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Геннадий Онищенко. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ранее о такой инициативе сообщили СМИ со ссылкой на Минпромторг РФ, который в проекте стратегии развития торговли на ближайшие пять лет предложил рассмотреть возможность выведения пива из-под понятия алкогольной продукции. Причем именно с точки зрения регулирования розничных продаж.

Фото: istockphoto.com
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Таким образом, может иметься в виду запрет продавать алкоголь с 23 до 8 часов, на продажу несовершеннолетним, в учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, в ларьках, а также в местах проведения митингов и демонстраций. Предложение не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения, заявил Геннадий Онищенко.

"Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? - возмутился он в комментарии ТАСС. - Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась".

Бывший главный санитарный врач обещал подать на авторов идеи в суд за "ненависть к российскому народу", после того, как "выяснит их фамилии". Политик назвал предложение циничным, ведь до 2011 года, когда пенный напиток приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак
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