Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объявил о намерении подать в суд на авторов идеи о смягчении ограничений для розничной продажи пива.

Ранее о такой инициативе сообщили СМИ со ссылкой на Минпромторг РФ, который в проекте стратегии развития торговли на ближайшие пять лет предложил рассмотреть возможность выведения пива из-под понятия алкогольной продукции. Причем именно с точки зрения регулирования розничных продаж.

Таким образом, может иметься в виду запрет продавать алкоголь с 23 до 8 часов, на продажу несовершеннолетним, в учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, в ларьках, а также в местах проведения митингов и демонстраций. Предложение не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения, заявил Геннадий Онищенко.

"Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? - возмутился он в комментарии ТАСС. - Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась".

Бывший главный санитарный врач обещал подать на авторов идеи в суд за "ненависть к российскому народу", после того, как "выяснит их фамилии". Политик назвал предложение циничным, ведь до 2011 года, когда пенный напиток приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам.