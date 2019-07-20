Пациенты помогут контролировать качество медицинской помощи

Для повышения эффективности медицинской помощи, которую получают граждане в рамках обязательного медицинского страхования, необходимо усилить обратную связь с населением и дать возможность самим пациентам контролировать качество работы медиков. Об этом шла речь на встрече председателя ФОМС Наталья Стадченко с представителями Всероссийских союзов пациентов и страховщиков.

Участники договорились, что пациентские организации будут включены в состав координационных советов по организации защиты прав застрахованных. В ближайшее время между Всероссийским союзом пациентов и Федеральным фондом ОМС будет подписано соответствующее соглашение, сообщила глава ФОМС.

"Необходимо включить представителей пациентского сообщества в координационный совет по защите прав застрахованных. Это межведомственная организация федерального уровня. Такие советы созданы во всех регионах России. Будет правильно, если представители Всероссийского союза пациентов станут их полноправными участниками. В рамках советов будут созданы специальные рабочие группы, куда также войдут представители пациентского сообщества", - сообщила Наталья Стадченко.

Цель такого взаимодействия - усилить связь с населением и повысить уровень общественного контроля. Кроме того, рабочие группы в рамках координационных советов смогут заниматься проблема отдельных групп пациентов - например, онкологических больных, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д.

"Вместе со страховыми компаниями мы делаем много для обеспечения защиты прав застрахованных граждан, но наши люди ещё недостаточно знают свои права в сфере обязательного медицинского страхования", - отметила Стадченко.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил, что участие объединений пациентов может быть полезным при решении самых разных вопросов системы ОМС - начиная от организации работы и заканчивая тарифами. "Мы готовы провести специальные тренинги с пациентскими организациями, подготовить общественников для того, чтобы они смогли эффективно подключиться к работе во всех регионах", - сказал Жулев.

Кроме того, пациентские организации планируют плотнее сотрудничать со страховыми компаниями. "У нас есть "горячие линии", у страховых медицинских организаций есть "горячие линии", и мы уже начинаем перенаправлять пациентов по вопросам ОМС к страховщикам. Все вопросы оперативно решаются. Сегодня мы уже поручаем своим экспертам при звонках уточнять, обращался ли пациент за помощью в свою страховую компанию, и если да, то выяснять, насколько он остался доволен взаимодействием со СМО. Таким образом, мы снимаем огромный пласт информации об эффективности системы ОМС и готовы предоставлять и совместно анализировать полученные данные", - отметил Юрий Жулев.

Страховые медицинские организации со своей стороны предложили пациентскому сообществу помощь в контрольно-экспертной деятельности. "У страховых компаний есть подготовленные эксперты, мы можем проводить целевые экспертизы по тем запросам, которые поступают из пациентских сообществ, дополняя работу с обращениями граждан теми контрольно- экспертными функциями, которых нет у пациентских организаций. И у нас есть юристы, которые могут защищать интересы пациентов в судах", - отметил представитель ВСС Сергей Плехов.

Кроме того, участие пациентских организаций и СМО в координационных советах будет способствовать подготовке более взвешенных управленческих решений и их продвижению в органы управления здравоохранения. "Думаю, что те предложения, которые будут подготовлены пациентским сообществом в союзе со страховыми компаниями, с представителями фондов ОМС имеют больше шансов на то, чтобы быть принятыми к рассмотрению органами здравоохранения на уровне субъектов РФ", - заметил Сергей Плехов.