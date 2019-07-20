Новости

В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе 03:07
Саудовский король одобрил увеличение военного контингента США 02:42
Панама решила отказаться от пластиковых пакетов 02:18
Задержанный КСИР танкер Mesdar продолжил движение по намеченному курсу 01:50
Более 25 тысяч российских мусульман отправятся в этом году в хадж 01:02
Плавательный центр "Лужники" откроется осенью 00:51
Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек 00:09
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 00:05
Путин не увидел изменений в ситуации на Украине после выборов президента 00:00
На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне 19.07.2019
Косачев: РФ готова помочь в разрешении конфликта между Ираном и Западом 19.07.2019
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях конфронтации США и Ирана 19.07.2019
Путин не верит в теорию заговора вокруг Скрипаля 19.07.2019
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона "Айдар" 19.07.2019
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой 19.07.2019
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира 19.07.2019
Путин обещал оставить пенсионные льготы металлургам 19.07.2019
Путин рассказал о работе по сокращению вредных выбросов 19.07.2019
Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург 19.07.2019
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере 19.07.2019
На Украине в пиццерии вывесили оскорбительную для русскоязычных табличку 19.07.2019
Москалькова назвала политическим решение о продлении ареста Вышинскому 19.07.2019
Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды 19.07.2019
США внесли в санкционные списки еще четырех граждан Венесуэлы 19.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
20.07.2019 02:18
Рубрика: В мире

Панама решила отказаться от пластиковых пакетов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Панама первой из всех стран Центральной Америки решила отказаться от пластиковых пакетов в супермаркетах, аптеках и розничных магазинах. Новый закон, согласно которому продавцы и покупатели теперь могут использовать только многоразовые сумки, вступает в силу с 20 июля.

Фото: AP Photo/Junji Kurokawa
Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах

Планируется, что с начала 2020 года запрет на пластиковые пакеты распространится на все склады и оптовые магазины Панамы. Бизнесменов-нарушителей ждут штрафы. Все эти деньги будут поступать в специальный фонд, а оттуда - на программы по переработке и утилизации мусора, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание La Prensa.

Сейчас многие страны Латинской Америки работают над тем, чтобы отказаться от пластика. Так, столица Аргентины - Буэнос-Айрес - отказалась от пластиковых соломинок. В Чили уже полтора года действует запрет на использование пластиковых пакетов в прибрежных коммунах. Перу планирует в ближайшие годы полностью отказаться от пакетов, контейнеров, трубочек.

Ученые исследовали содержание микропластика в арктических морях
В мире Северная и Центральная Америка Панама Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона