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20.07.2019,  
23:58
Текст:  Руслан Мельников

Появилось видео задержания Ираном британского танкера

В интернете опубликовано видеозапись задержания иранскими военными британского танкера.

Как сообщает RT съемки были сделаны Корпусом стражей Исламской революции, которые и обнародовали кадры.

Фото: Flickr.com
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Также сообщается, что экипаж танкера игнорировал требования иранских военных.

На видео демонстрируется, как к танкеру приближаются катера и вертолет. Съемки ведутся с воды и воздуха.

Сначало показано, как бойцы КСИР в масках готовятся к высадке на судно, а затем - как они спускаются на его борт с зависшего над танкером вертолета.

Напомним, ранее в Иране сообщили о том, что танкер британской компании Stena Impero задержан за нарушение норм международного права.

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