Появилось видео задержания Ираном британского танкера

В интернете опубликовано видеозапись задержания иранскими военными британского танкера.
Как сообщает RT съемки были сделаны Корпусом стражей Исламской революции, которые и обнародовали кадры.
Также сообщается, что экипаж танкера игнорировал требования иранских военных.
На видео демонстрируется, как к танкеру приближаются катера и вертолет. Съемки ведутся с воды и воздуха.
Сначало показано, как бойцы КСИР в масках готовятся к высадке на судно, а затем - как они спускаются на его борт с зависшего над танкером вертолета.
Напомним, ранее в Иране сообщили о том, что танкер британской компании Stena Impero задержан за нарушение норм международного права.