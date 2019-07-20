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20.07.2019 10:26
Рубрика: В мире

Иран назвал причину задержания британского танкера

Текст: Александр Саможнев
Фото: AP Photo/Marcos Moreno Фото: AP Photo/Marcos Moreno
Фото: AP Photo/Marcos Moreno

Танкер британской компании Stena Impero был задержан за нарушение норм международного права, он не ответил на сигнал бедствия иранского рыболовецкого судна. До конца расследования судно и экипаж будут находиться в Иране, заявил генеральный директор организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По данным судовладельца, на танкере находятся граждане Индии, Филиппин, Латвии, а также трое россиян.

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О задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, следовавшем с грузом в Саудовскую Аравию, стало известно в пятницу. Власти Ирана обосновали этот шаг "несоблюдением норм международного права". В свою очередь правительство Великобритании заявило, что инцидент окажет негативное влияние на ситуацию в Персидском заливе. Британский министр обороны Джереми Хант пригрозил Тегерану серьезными последствиями. В то же время он отметил, что Лондон надеется на дипломатическое решение проблемы, силовые варианты не рассматриваются.

МИД Великобритании возложил на Иран ответственность за задержание еще одного танкера, следовавшего под либерийским флагом. Однако иранская сторона это отрицает, отмечая, что речь шла лишь о проверке экологических стандартов. После этого судно продолжило движение по запланированному маршруту.

Напомним, отношения между Ираном и Великобританией серьезно обострились 4 июля, когда британские военные задержали иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре под предлогом нарушения санкций в отношении Сирии. А 10 июля, как утверждают британцы, корабль ВВС Великобритании HMS Montrose не позволил иранским катерам захватить судно под флагом Великобритании в Ормузском проливе.

В мире Ближний Восток Иран
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