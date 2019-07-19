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19.07.2019 22:05
Рубрика: В мире

Иран задержал британский нефтяной танкер

Текст: Александр Саможнев
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Владельцы подтвердили, что судно изменило курс и направилось на север в сторону Ирана, сообщает газета The Guardian.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы не может связаться с экипажем, который был задержан в Ормузском проливе несколькими иранскими катерами под прикрытием вертолета", - отметила владелец танкера Стена Булк.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Задержание танкера усложнит ситуацию в Персидском заливе", - говорится в заявлении британского правительства. В свою очередь министерство обороны Великобритании заявило, что изучает ситуацию в связи с задержанием танкера под британским флагом, который направлялся с грузом в Саудовскую Аравию. Данные слежения показывают, что судно покинуло международные морские пути и направляется на север к иранскому острову Кешм, где у подразделений КСИР имеется военная база.

Напомним, ситуация между Ираном и Великобританией серьезно обострилась. Британские морские пехотинцы 4 июля задержали иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре под предлогом нарушения санкций в отношении Сирии. А 10 июля, как утверждает британская сторона, корабль ВВС Великобритании HMS Montrose не позволил иранским катерам захватить судно под флагом Великобритании в Ормузском проливе.

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