Иран задержал британский нефтяной танкер

"Мы не может связаться с экипажем, который был задержан в Ормузском проливе несколькими иранскими катерами под прикрытием вертолета", - отметила владелец танкера Стена Булк.

"Задержание танкера усложнит ситуацию в Персидском заливе", - говорится в заявлении британского правительства. В свою очередь министерство обороны Великобритании заявило, что изучает ситуацию в связи с задержанием танкера под британским флагом, который направлялся с грузом в Саудовскую Аравию. Данные слежения показывают, что судно покинуло международные морские пути и направляется на север к иранскому острову Кешм, где у подразделений КСИР имеется военная база.

Напомним, ситуация между Ираном и Великобританией серьезно обострилась. Британские морские пехотинцы 4 июля задержали иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре под предлогом нарушения санкций в отношении Сирии. А 10 июля, как утверждает британская сторона, корабль ВВС Великобритании HMS Montrose не позволил иранским катерам захватить судно под флагом Великобритании в Ормузском проливе.