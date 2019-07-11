Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Им помешал фрегат военно-морского флота Соединенного Королевства, сопровождавший гражданское судно.

Телеканал CNN сообщает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, произведенная с борта самолета, находившегося в воздухе над проливом.

Напомним, 4 июля британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре иранский танкер Grace 1. Тогда Тегеран потребовал от Лондона объяснений и пригрозил ответными мерами.

"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны задержать один английский танкер", - заявил председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

Кроме того, в МИД Ирана был вызван британский посол. Дипломату разъяснили, что иранское судно было задержано в Гибралтаре незаконно.