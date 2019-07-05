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05.07.2019 14:37
Рубрика: В мире

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Текст: Денис Кабанов

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы обязаны предпринять ответный шаг и задержать один английский танкер", - отметил он.

Британские морские пехотинцы 4 июля перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Британские власти посчитали, что танкер следовал в Сирию, куда в обход санкций Евросоюза вез сырую нефть. По некоторым данным, Лондон мог действовать по просьбе США.

После этого в МИД Ирана был вызван британский посол. Дипломату разъяснили, что иранское судно было задержано в Гибралтаре незаконно. По словам сотрудников иранского внешнеполитического ведомства, неосмотрительные и деструктивные шаги Лондона могут привести к обострению ситуации в регионе.

В мире Ближний Восток Иран В мире Европа Великобритания
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