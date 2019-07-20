Правительство одобрило создание информресурса с данными о россиянах

"Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан", - говорится в сообщении.

На основе этих непротиворечивых данных, например, будет вестись контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц. Портал также призван обеспечить доступность информации для самих граждан.

Данные о населении будут предоставлять из других государственных и муниципальных информационных ресурсов. Все сведения об одном человеке будут объединены в одну запись. Формированием и наполнением ресурса, как предполагается, займется ФНС России.