Правительство разрешило Орешкину увеличить число заместителей до 14

Постановлением правительства министру экономического развития разрешено увеличить число заместителей до 14, в том числе придать статус замминистра руководителю Росаккредитации (им сейчас является Алексей Херсонцев).

На момент выхода постановления в подчинении у министра экономического развития Максима Орешкина было 12 заместителей, в том числе должность заместителя занимает руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Двенадцатым заместителем в июне стал бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

Должность первого заместителя министра остается вакантной после ухода Алексея Лихачева в Росатом в октябре 2016 года.

Одновременно распоряжением правительства замминистра Савва Шипов назначен статс-секретарем - заместителем министра. Должность статс-секретаря в министерстве оставалась вакантной после того, как в августе 2018 года с этой должности ушел Олег Фомичев.