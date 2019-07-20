Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского

Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал пост Омеляна в Facebook, где тот назвал поручения главы государства "цирком".

"Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?" - поиронизировал Пушков в своем Twitter.

"К каким заявлениям украинских властей теперь можно относиться серьезно?", - задался вопросом сенатор.