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20.07.2019 18:34
Рубрика: В мире
Проект: Интернет

Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского

Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал пост Омеляна в Facebook, где тот назвал поручения главы государства "цирком".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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"Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?" - поиронизировал Пушков в своем Twitter.

"К каким заявлениям украинских властей теперь можно относиться серьезно?", - задался вопросом сенатор.

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