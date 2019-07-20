Путин не увидел изменений в ситуации на Украине после выборов президента

Владимир Путин заявил, что после выборов президента ситуация на Украине не изменилась. "Пока, к сожалению, нет", - ответил он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Российский президент указал на то, что риторика нового президента Украины Владимира Зеленского противоречит тому, что он говорил своим избирателям.

"Вновь избранный президент господин Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о том, что готов сделать всё для урегулирования этой кризисной ситуации. Но […] будучи, по-моему, в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами", - привел пример Владимир Путин.

По словам российского лидера, голосование на выборах президента Украины было изначально протестным. "Достаточно много людей вновь избранного президента поддержали в центральных районах Украины, на востоке, на юге. А это всё люди, которые действительно искренне стремятся и желают, во всяком случае, урегулирования", - подчеркнул Путин.