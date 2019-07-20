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20.07.2019 18:43
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" вышел в лидеры РПЛ

Текст: Максим Домчев
Тульский "Арсенал" на выезде одолел самарские "Крылья Советов" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги.
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

И второй матч второго тура Российской Премьер-Лиги порадовал болельщиков результативной игрой. В Самаре "Крылья Советов" принимали тульский "Арсенал". После стартовой победы над ЦСКА самарцы рассчитывали закрепить успех.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Интересен матч был еще и очным противостоянием братьев Комбаровых - Дмитрия и Кирилла. Однако у игроков "Арсенала" был свой взгляд на эту ситуацию. И в середине первого тайма тулякам удалось отправить соперника в нокдаун. За две минуты в воротах самарцев побывали сразу два мяча. Открыл счет Сергей Ткачев, а Эванс Кангва смог развить успех.

И все же хозяева поля сумели найти в себе силы сократить отставание еще до перерыва. Автор дубля в ворота ЦСКА Александр Соболев забил свой третий гол в нынешнем сезоне. После перерыва о себе заявил румынский легионер "Арсенала" Александру Тудорие смог в третий раз огорчить многоопытного голкипера Сергея Рыжикова.

Но и после этого хозяева не смирились с поражением. Тарас Бурлак на 56-й минуте встречи сделал преимущество гостей минимальным. "Крылья" продолжили попытки отыграться, но изменить счет уже не смогли. Итог - поражение 2:3. "Арсенал" набрал 4 очка и пока возглавляет турнирную таблицу. В активе "Крыльев Советов" осталось три очка.

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