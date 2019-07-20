Битва тортов началась в Парке Горького

В столичном парке Горького началась битва тортов, посвященная празднованию Международного дня этого сладкого блюда. На необычное мероприятие пришли десятки зрителей и участников - им предлагают разделиться на две команды.

Всем желающим бесплатно раздают защитные комбинезоны и кондитерские изделия, которые служат снарядами. Регистрироваться или платить за участие в битве не нужно, а само сражение будет идти до 17 часов.

Сладкое сражение проходит под зажигательные диджей-сеты Александра Нуждина, победители получат призы в виде билетов в кино. На пьедестал победителей взойдут те, кто останется самым чистым и сможет избежать максимального числа попаданий.