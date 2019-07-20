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20.07.2019 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

День шахмат на ВДНХ посетили 60 тысяч человек

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Посвящённые Международному дню шахмат на ВДНХ мероприятия посетили 60 тысяч человек. Для них провели урок по игре в шахматы, мастер-классы, занятие по графическому дизайну, костюмированные выступления и многое другое.

Все желающие также смогли сыграть в большие шахматы, установленные возле шахматного клуба. А сразиться в обычные шахматы можно было в павильонах "Земледелие" и "Рабочий и колхозница", а также в Парке ремёсел.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Кроме того, гостям показали костюмированное выступление духового оркестра Brass Band "Вежливые люди" и предложили попробовать тематические десерты в кафе и ресторанах - в этот день там предлагали специальные шахматные угощения.

"Не менее насыщенная программа ждет всех, кто придет ‪в воскресенье, 21 июля‬, - обещают в пресс-службе ВДНХ. - В Шахматном клубе ‪в 12:00‬ начнется бесплатное занятие по игре в шахматы для детей и их родителей. ‪С 14:00 до 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию памятных значков в виде объемных шахматных фигурок. ‬Поиграть в шахматы можно будет в Центре славянской письменности "Слово" или в самом Шахматном клубе ‪с 11:00 до 22:00‬".

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