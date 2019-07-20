Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в "Лужниках"

В следующем году на территории олимпийского комплекса "Лужники" откроется крупнейший в Европе теннисный клуб - он вместит 14 крытых и семь открытых кортов, площадки для игры в сквош, бассейн с банным комплексом, тренажёрный зал и оздоровительный центр.

Строители уже закончили работы под устройство фундамента клуба, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента. Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части", - рассказал заммэра.

Здание клуба оформят в современном стиле деконструктивизм с ассиметричными формами, ломаными линиями, острыми углами и декоративными элементами.