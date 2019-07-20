Новости

Более 25 тысяч российских мусульман отправятся в этом году в хадж 01:02
Плавательный центр "Лужники" откроется осенью 00:51
Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек 00:09
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 00:05
Путин не увидел изменений в ситуации на Украине после выборов президента 00:00
На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне 19.07.2019
Косачев: РФ готова помочь в разрешении конфликта между Ираном и Западом 19.07.2019
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях конфронтации США и Ирана 19.07.2019
Путин не верит в теорию заговора вокруг Скрипаля 19.07.2019
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона "Айдар" 19.07.2019
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой 19.07.2019
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира 19.07.2019
Путин обещал оставить пенсионные льготы металлургам 19.07.2019
Путин рассказал о работе по сокращению вредных выбросов 19.07.2019
Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург 19.07.2019
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере 19.07.2019
На Украине в пиццерии вывесили оскорбительную для русскоязычных табличку 19.07.2019
Москалькова назвала политическим решение о продлении ареста Вышинскому 19.07.2019
Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды 19.07.2019
США внесли в санкционные списки еще четырех граждан Венесуэлы 19.07.2019
В Госдуме продление ареста Вышинского назвали шагом к политике Порошенко 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин 19.07.2019
Путин запустил новую аглофабрику на Магнитке 19.07.2019
Россия и Беларусь запустили передачу электронных ветсертификатов 19.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
20.07.2019 00:51
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Плавательный центр "Лужники" откроется осенью

Текст: Сергей Бабкин
Крупнейший в Европе плавательный центр в "Лужниках" должен открыться уже этой осенью. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, осмотрев строящийся спорткомплекс.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Дворец водных видов спорта органично дополнит спортивный ансамбль "Лужников" вслед за футбольной ареной, центром художественной гимнастики и самой "физкультурной" набережной в мире. Плавательный комплекс строится между стадионом и метро "Воробьевы горы" на месте старого бассейна, здания со славной спортивной историей. В свое время он принял три чемпионата мира, два европейских первенства, 11 всесоюзных состязаний. Бассейн был открытым, но работал круглый год. Зимой воду там подогревали до 27 градусов, пловцы шли к чаше по теплым тоннелям. Но время шло, конструкция ветшала. И в 2014-м провели архитектурный конкурс, в результате которого проектировщики фактически определили новую концепцию водного центра.

В Москве появился новый экскурсионный маршрут по местам Маяковского

"Здесь должно быть комфортно всем, - считает Собянин, - и профессионалам, и любителям. К тому же плавательный центр станет одним из лучших мест для семейного отдыха". Новый бассейн - это шестиэтажный полноценный спорткомплекс. На первом, подземном ярусе, - парковка и гардероб. Этажом выше - рестораны, фитокафе, торговые галереи. Собственно бассейн - на втором ярусе. Несколько чаш, термованны, в которых можно плавать на улице. И, наконец, аквапарк с аттракционами, не имеющими аналогов в России. Есть горки-спирали, спуски для камикадзе более 10 метров высотой, детская зона.

Еще выше -термальный комплекс с соляной пещерой, банями, ледяным фонтаном, массажным центром. Наконец, на последнем этаже к услугам посетителей - многофункциональный фитнес-зал. Хотя центр и оснащен современным оборудованием, внешний исторический облик сохранен. Фасад уже украшают копии барельефов 1950-х годов, на которых изображены спортсмены-пловцы.

Фото: пресс-офис "Фестиваля Китая в Москве"
На ВДНХ к фестивалю Китая построят туристическую деревню

Во время осмотра Собянин убедился, что основные строительные работы завершены. Уже работают эскалаторы, установлены турникеты, смонтированы горки аквапарка.

"Сейчас идут пуско-наладочные работы и отделка, - рассказал мэр по итогам визита в строящийся центр. - Это завершающая стадия подготовки объекта к запуску. Уверен, что комплекс понравится москвичам, и его будут посещать в 40 раз чаще, чем старый бассейн".

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона