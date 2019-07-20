Плавательный центр "Лужники" откроется осенью

Крупнейший в Европе плавательный центр в "Лужниках" должен открыться уже этой осенью. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, осмотрев строящийся спорткомплекс.

Дворец водных видов спорта органично дополнит спортивный ансамбль "Лужников" вслед за футбольной ареной, центром художественной гимнастики и самой "физкультурной" набережной в мире. Плавательный комплекс строится между стадионом и метро "Воробьевы горы" на месте старого бассейна, здания со славной спортивной историей. В свое время он принял три чемпионата мира, два европейских первенства, 11 всесоюзных состязаний. Бассейн был открытым, но работал круглый год. Зимой воду там подогревали до 27 градусов, пловцы шли к чаше по теплым тоннелям. Но время шло, конструкция ветшала. И в 2014-м провели архитектурный конкурс, в результате которого проектировщики фактически определили новую концепцию водного центра.

"Здесь должно быть комфортно всем, - считает Собянин, - и профессионалам, и любителям. К тому же плавательный центр станет одним из лучших мест для семейного отдыха". Новый бассейн - это шестиэтажный полноценный спорткомплекс. На первом, подземном ярусе, - парковка и гардероб. Этажом выше - рестораны, фитокафе, торговые галереи. Собственно бассейн - на втором ярусе. Несколько чаш, термованны, в которых можно плавать на улице. И, наконец, аквапарк с аттракционами, не имеющими аналогов в России. Есть горки-спирали, спуски для камикадзе более 10 метров высотой, детская зона.

Еще выше -термальный комплекс с соляной пещерой, банями, ледяным фонтаном, массажным центром. Наконец, на последнем этаже к услугам посетителей - многофункциональный фитнес-зал. Хотя центр и оснащен современным оборудованием, внешний исторический облик сохранен. Фасад уже украшают копии барельефов 1950-х годов, на которых изображены спортсмены-пловцы.

Во время осмотра Собянин убедился, что основные строительные работы завершены. Уже работают эскалаторы, установлены турникеты, смонтированы горки аквапарка.

"Сейчас идут пуско-наладочные работы и отделка, - рассказал мэр по итогам визита в строящийся центр. - Это завершающая стадия подготовки объекта к запуску. Уверен, что комплекс понравится москвичам, и его будут посещать в 40 раз чаще, чем старый бассейн".