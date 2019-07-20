Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало доследственную проверку сообщения об избиении ребенка.

Как сказано на официальном сайте ведомства, об этом вопиющем случае стало известно из заявления жительницы столицы. Она написала, что 18 июля 2019 года какая-то женщина, находясь на территории Басманного района города Москвы, нанесла несколько ударов по лицу и применила физическую силу к находящемуся с ней ребенку.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в заявлении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в столичном подразделении СК России.

В Главном управлении МВД России по Москве добавили, что сейчас столичные правоохранители пытаются установить личность и местонахождении подозреваемой в избиении ребенка.

По некоторым данным, инцидент произошел возле отделения банка. Выйдя оттуда, женщина начала избивать ребенка, в частности, пинать его ногами. Кроме того, женщина хотела ударить мальчика головой о стену. По словам очевидцев, он не кричал и не плакал, лишь пытаясь защититься.