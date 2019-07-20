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20.07.2019 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве

Текст: Юрий Гаврилов

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало доследственную проверку сообщения об избиении ребенка.

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Как сказано на официальном сайте ведомства, об этом вопиющем случае стало известно из заявления жительницы столицы. Она написала, что 18 июля 2019 года какая-то женщина, находясь на территории Басманного района города Москвы, нанесла несколько ударов по лицу и применила физическую силу к находящемуся с ней ребенку.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в заявлении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в столичном подразделении СК России.

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В Главном управлении МВД России по Москве добавили, что сейчас столичные правоохранители пытаются установить личность и местонахождении подозреваемой в избиении ребенка.

По некоторым данным, инцидент произошел возле отделения банка. Выйдя оттуда, женщина начала избивать ребенка, в частности, пинать его ногами. Кроме того, женщина хотела ударить мальчика головой о стену. По словам очевидцев, он не кричал и не плакал, лишь пытаясь защититься.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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