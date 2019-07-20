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20.07.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей

Текст: Юрий Гаврилов

Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи", - говорится в сообщении.

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Фамилии задержанных в интересах следствия не называются. Однако известно, что оба подозреваются в получении взятки в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Эти деньги они получили, цитируем, "за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии". Преступление попадает под часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

"Следственный комитет намерен жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета", - сказано в сообщении.

Взяточничество, к сожалению, было и остается одним из самых распространенных преступлений среди чиновников и правоохранителей. Накануне по признакам этого серьезного правонарушения был задержан первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Денис Шматов. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал заместитель главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутат Александр Хинштейн. По его словам, Шматова взяли при получении взятки в 520 тысяч рублей.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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В пресс-службе управления ФСИН по Самарской области факт задержания сотрудника ведомства подтвердили. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе управления.

41-летний полковник внутренней службы Денис Шматов служит в уголовно-исполнительной системе с октября 1996 года. На должность первого заместителя начальника управления его назначили в июне 2016-го.

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