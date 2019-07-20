В Приамурье в ДТП пострадали девять человек

Девять человек, в том числе четыре ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Амурской области.

Авария с участием машин Toyota Mark II и Toyota Haice произошла в районе сел Междугранка и Васильевка Белогорского района. Одного из пострадавших пожарным и спасателям пришлось деблокировать из искореженного автомобиля, сообщил в среду Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

По предварительным данным один из водителей выехал на полосу встречного движения.

Все семеро пострадавших доставлены в Белогорскую больницу.