В Приморье доставили мобильные дамбы для защиты от наводнений

В Приморский край самолетом Ил-76 МЧС России доставлены 28 комплектов водоналивных дамб для защиты от наводнений.

Как отметили в субботу в пресс-службе краевого управления МЧС, такие дамбы позволят защитить население от наводнений с меньшими затратами, чем прежде. С их помощью можно более оперативно реагировать на возникающие угрозы. Одна водоналивная дамба может заменить тысячу мешков с песком, которые обычно укладывают на опасных участках.

Дамба представляет собой рукавное быстровозводимое сооружение, которое служит преградой во время затопления.

10 комплектов будут переданы в Еврейскую автономную область, остальные распределят между муниципалитетами Приморья.

По словам начальника главка Александра Каплунова, водоналивные дамбы можно применять при разливах нефти и других опасных веществ, при осушении водоемов, строительстве и ремонте гидротехнических сооружений. Но основное их предназначение - защита населения от наводнений на участках, не оборудованных стационарными сооружениями такого рода.