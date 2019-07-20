В Приморье введен режим повышенной готовности к приходу тайфуна

Все службы жизнеобеспечения Приморского края приведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тайфуна "Данас".

Как сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ, непогода разыграется в воскресенье вечером на юго-западе, а затем и на большей территории края. Ожидаются ливни с количеством осадков до 80 миллиметров за 12 часов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 23 метров в секунду, а у мысов на южном побережье - до 30 м/с.

В заливе Петра Великого поднимутся трехметровые волны. На реках, особенно малых, ожидается резкий подъем уровней воды до трех метров. Будут подтоплены пониженные хозяйственные объекты, сельхозугодья, участки дорог с интенсивным ливневым и речным стоком.

Для предотвращения подтоплений в Уссурийске, по которому придется самый сильный удар стихии, туда доставлено 10 водоналивных дамб, завезенных в Приморье сегодня на самолете МЧС России.