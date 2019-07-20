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20.07.2019 21:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

Текст: Максим Домчев
ЦСКА на своем поле одержал победу над "Оренбургом" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги - 2:1. В самом конце встречи гости могли сравнять счет, но армейцев спас Игорь Акинфеев.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Поражение в первом туре от "Крыльев Советов" главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признал закономерной и пообещал исправлять ситуацию. В матче против "Оренбурга" болельщики клуба смогли наблюдать за тем, как прошла работа над ошибками.

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
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ЦСКА сразу же забрал инициативу в матче и стал атаковать ворота соперника. На 30-й минут встречи хозяевам удалось воплотить преимущество в гол. Ильзат Ахметов нашел передачей Николу Влашича и тот, обыграв соперника, дошел до штрафной и точно пробил в дальний угол.

Второй гол стал следствием красивой комбинации. Влашич красиво пропустил мяч на Федора Чалов, который навесил в штрафную. Первым на мяче оказался Арнор Сигурдссон.

Однако спустя всего несколько минут разница в счете сократилась. После навеса с углового мяч отскочил к Никите Малярову, которому удалось поразить ворота.

Во втором тайме счет не изменился. И тут немалая заслуга принадлежит Игорю Акинфееву. Капитан армейцев в компенсированное время сумел среагировать на удар с близкого расстояния, который наносил Джордже Деспотович.

ЦСКА победил и набрал первые три очка в сезоне. "Оренбург" же уступил во втором матче подряд со счетом 1:2.

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