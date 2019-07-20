"Краснодар" одержал волевую победу в Уфе

Футболисты "Краснодара" сумели одержать первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги. В Уфе краснодарцы уступали 0:2, но сумели переломить ход встречи и вырвать победу.

Один из претендентов на призовое место в нынешнем сезоне "Краснодар" в матче второго тура на выезде встречался с "Уфой". Краснодарцы в нынешнее межсезонье вынужденно перестраивали центральную линию, поэтому пока требовать от команды побед в каждом матче сложно.

Вот и в Уфе участник Лиги чемпионов начал матч крайне неудачно. В первой половине встречи предпочтительнее выглядели хозяева поля, которые сумели дважды пробить Матвея Сафонова. На 29-й минуте отличился Кэтэлин Карп, а незадолго до перерыва удачно сыграл Джемал Табидзе.

В перерыве тренерский штаб "Краснодара" сделал перестановки в игре, и нашел нужные слова. Свои первые голы в РПЛ забили Юнес Намли и Тонни Вильена. А победу "Краснодар" сумел вырвать благодаря автоголу Табидзе, который срезал мяч в собственные ворота.

"Краснодар" после двух матчей набрал три очка, а "Уфа" оба своих поединка уступила 2:3.