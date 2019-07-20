В Башкирии водитель без прав стал виновником массовой аварии

В Кармаскалинском районе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с тремя транспортными средствами, в котором пострадали три человека. По предварительной информации, виновником происшествия оказался водитель, не получавший удостоверения, дающего право управлять автомобилем.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на своей страниц в Facebook сообщил, что авария произошла 19 июля на 11-м километре автодороги Булгаково-Бузовьязы. 23-летний местный житель за рулем ВАЗ-2115 столкнулся с попутным трактором МТЗ, а затем со встречным автомобилем Volkswagen Tiguan.

Помощь врачей понадобилась водителю "ВАЗ" и двоим его 18-летним пассажирам. Все трое госпитализированы.