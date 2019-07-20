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20.07.2019 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замначальника самарского УФСИН заподозрили в вымогательстве

Текст: Андрей Куликов (Самара)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Самаре сотрудники УФСБ и СУ СК задержали первого заместителя начальника УФСИН по региону Дениса Шматова. Высокопоставленный сотрудник пенитенциарного ведомства подозревается в коррупционном преступлении.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в областном управлении СК, в пятницу один из руководителей УФСИН во дворе дома по улице Арцыбушевской незаконно получил 520 тысяч рублей, после чего был задержан. По версии следствия, деньги были переданы ему за "улучшение бытовых условий содержания осужденных" в исправительной колонии ИК-15.

Оперативно-розыскные мероприятия сотрудники УФСБ проводили совместно с работниками отдела собственной безопасности УФСИН.

В субботу судом по ходатайству следователя задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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